¿Qué dijo la ex mucama de Diego Latorre sobre el amante chileno ?

“Aquí murmuran, por ahí alguno se olvidó y nunca falta algún que otro morboso mandando chats preguntando qué onda Latorre en la intimidad…”, le dijo a la prensa. “Lamento que otra vez se lo acuse de cosas a Diego, pero Él sabrá si es cierto o no. A esta altura no me sorprende nada de nadie. Todos tenemos un muertito en el placard, sólo que pocos se hacen cargo como yo lo hice en su momento. Con plata se tapa todo así que eso del chileno también va quedar en el olvido, pero después de todo no es tan malo que tenga diversiones fuera de su casa. Tal vez lo mío se vio muy mal porque sucedió en el seno familiar, pero queda en su consciencia”, agregó aludiendo al vínculo que mantuvo con el ex futbolista.

La joven, que renunció al juicio, se refirió al amargo momento que vivió. “La que perdió aquí soy yo. Nunca mentí y sólo buscaba que me paguen por haberme dejado sin trabajo. Se tergiversó todo y terminó en un escándalo mediático. Mis abogados renunciaron y la verdad es que por vergüenza no seguí. Ellos son poderosos, tapan todo...”, rememoró.