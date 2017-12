Quiso salvar su negocio y los violentos manifestantes le quemaron el auto

Ese fue el caso de Ricardo, un comerciante de la zona que dejó estacionado su vehículo en la puerta del local y lo encontró completamente incendiado. "Fue horrible, un montón de gente venía directamente agredir", relató en una entrevista con TN. El hombre explicó que quiso advertir a sus compañeros que se acercaba una multitud, pero diez minutos después ya era tarde.









"No llegué a dejarlo en la cochera que tengo acá cerca. Mi prioridad era que no se metieran en mi negocio, que es mi fuente de trabajo", resaltó. Aunque en una primera instancia intentó frenar el ataque, prefirió alejarse. "Me empezaron a pegar con palos cuando yo estaba adentro, era una locura", agregó. Y confesó que estaba muy enojado e indignado con la situación, porque el auto era fruto de su sacrificio.





El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, desplegó alrededor de 20 motos de la Policía Federal para controlar a los manifestantes que rechazan la iniciativa del Gobierno. En las motos iban dos policías: uno al volante y otro atrás disparando postas de goma calibre 12.70.