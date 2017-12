ShowMatch sale hoy al aire si aparece el dinero de los sueldos

Miedo, angustia, incertidumbre, tristeza. Todo eso sienten hoy en día los empleados de Ideas del Sur, que cada noche se esfuerzan por llevar adelante el programa más visto de la televisión, ShowMatch, pero que a su vez saben que el futuro no llegará con buenas noticias. Hoy no será ni el primero ni el ultimo día, pero sí tendrá horas intensas. Luego de la asamblea que se hizo la semana pasada, se determinó que la emisión de esta noche del programa que conduce Marcelo Tinelli se realizará solo si se acreditan los sueldos antes de las 18.









"Durante el día revisaremos nuestras cuentas, porque no todos cobramos en los mismos bancos. Si la plata está, el programa se hace. Si no aparece, realizaremos una nueva asamblea en la que se determinará cómo seguiremos, pero seguro que a la noche el Bailando no estará en la pantalla", le dijo a Teleshow un empleado de la productora, que pidió expresamente que no se publique su nombre. "El sindicato televisión (SAT SAID) nos está guiando de cómo actuar, pero la verdad es que nosotros no elegimos vivir esta situación, que es dramática", agregó.









Eso sí la misma fuente pidió aclarar que el sueldo que les adeudan es el de noviembre. "En realidad estamos casi al día, solo son unos días de atraso, porque vimos que en varios lados salió que nos deben varios meses, eso quizás les pasa a los proveedores o a los del jurado. Nosotros tenemos que cobrar el mes pasado, pero bueno, si no nos ponemos firmes el dinero no aparecerá".









Con los participantes y el jurado la situación es diferente: los artistas y los bailarines cobran a través de la Asociación Argentina de Actores y, salvo alguna demora, están prácticamente al día. En el caso del Jurado, sí hay atrasos en los pagos pero Ángel de Brito, Moria Casán y Marcelo Polino ya anticiparon que, pase lo que pase, estarán hasta el último programa en sus puestos. Solo Pampita hizo público su malestar con la situación, y hasta amenazó con su renuncia. "Uno tiene derecho a defender su sueldo porque a nadie le gusta trabajar gratis", explicó la modelo en una nota, y no descartó iniciar una acción legal: "No me parece una mala medida. Si es necesario voy a mandar una carta documento, porque es el tiempo de uno. Y si no, uno lo invierte en otro lado".





El jurado del Bailando 2017 El jurado del Bailando 2017

















Pero más allá del programa de hoy, los productores, técnicos, maquilladores, peinadores y administrativos de Ideas del Sur desean que se resuelva cuanto antes su futuro. "Sabemos que Marcelo (Tinelli) tiene intenciones de abrir otra productora, confiamos en él y creemos que tal vez esto se termine resolviendo, pero es duro pensar en que el 19 de diciembre, cuando el programa no esté más en el aire, nadie nos va a atender el teléfono ni a darnos directivas sobre qué tenemos que hacer. Supongo que nos darán licencia con o sin goce de sueldo, pero eso es alargar la angustia", expresó otro empleado a Teleshow. Además de compartir la preocupación por lo que sucederá en la empresa, también temen en que sus nombres salgan en los medios y aparezcan el día de mañana en una lista negra. Por eso todos aceptan hablar, pero generalizando el tema y sin que aparezcan sus apellidos en la nota.













Por el momento habrá que esperar a las 19, para ver si aparece el dinero de los sueldos y si ShowMatch sale o no esta noche. Si se soluciona, habrá que esperar para ver qué deciden la Justicia y la AFIP respecto a las empresas de Indalo, los bienes de Cristobal López y la propuesta de Ignacio Rosner y su grupo, OP Investment. A largo plazo el futuro de Ideas del Sur es una verdadera incógnita: Sin dueño a la vista, sin programas y, seguramente, sin su conductor estrella y alma mater de la productora, Marcelo Tinelli.





fuente:https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2017/12/11/el-conflicto-continua-saldra-showmatch-hoy-al-aire-a-las-19-se-definira-en-asamblea/