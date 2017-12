"Si los 44 están muertos que traigan los cuerpos"

La hermana de uno de los tripulantes del submarino desaparecido sostuvo que no pierde las esperanzas de hallar con vida a su familiar, criticó al gobierno nacional por abandonar el protocolo de búsqueda y repudió las declaraciones del ministro de Defensa. "La última palabra la tiene Dios, no Macri ni Aguad", aseveró.

Marta Vallejos , hermana de uno de los tripulantes del ARA San Juan, Celso Vallejos , reiteró su confianza en que los 44 tripulantes están con vida y manifestó que, hasta que no sean encontrados los cuerpos, "no" cambiará su "forma de pensar" .

En esos términos se pronunció la mujer, hermana de uno de los tripulantes del ARA San Juan, quien el sábado pasado mantuvo un encuentro con el ministro de Defensa, Oscar Aguad , en la Base Naval de Mar del Plata, a 16 días de la desaparición del submarino.

La hermana del marino manifestó que lleva adelante su décimo día de ayuno "hasta que vuelvan" los 44 tripulantes.





"No voy a parar ni a bajar los brazos, voy a mover cielo y tierra para traer a mi hermano. Insisto en que para mí están vivos", sostuvo la mujer sobre la tripulación del submarino del que se perdió contacto el 15 de noviembre pasado y no pudo ser localizado aún.





Consultada por las responsabilidades que le pudieron caber a la fuerza por la presunta implosión del submarino, Vallejos prefirió "no buscar culpables porque para eso tiene que haber pruebas y hoy pruebas no hay".





"Creo que la Armada está haciendo las cosas bien; me daría mucha vergüenza que hicieran algo que no deberían porque yo vengo de familia de militares, mi papá es ex combatiente de Malvinas y para mi hermano era una pasión", confió la hermana de Celso Vallejos.





Abrazada a su fe religiosa, Vallejos insistió: "Dejo en manos de Dios; lo que decida para mí está bien. La última palabra la tiene Dios, no (el presidente Mauricio) Macri ni (el ministro Oscar) Aguad".





Anoche, el titular de la cartera de Defensa, en una entrevista que concedió a la señal de cable TN, afirmó que los tripulantes del navío están fallecidos y confirmó que continuarán con la búsqueda del submarino "hasta agotar todos los recursos".





Se sumaron las críticas





Sandra Velasco, familiar de un tripulante, consideró "desubicado dar este tipo de noticia en un programa de televisión" en alusión a la emisión de TN en la que habló y llamó a que de "explicaciones". "Fue una falta de respeto. Que un jueves explotaron, otro que ya no los buscaban, ahora que están todos muertos", cuestionó. "Tengo la sensación de que este ministro no tiene mucha idea de la Armada", expresó.