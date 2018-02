Fede Bal y Laurita Fernández, ¡reconciliados!: hay imágenes juntos y a los besos

A dos semanas de haberse separado, Federico Bal (27) y Laurita Fernández están nuevamente juntos. "PRIMICIA. Reconciliados @balfederico y @laufer4 #LAM", lanzó la bomba Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. Sin potenciales.

Según pudo saber Ciudad, en las últimas horas el hijo de Carmen Barbieri y la excampeona del Bailando fueron vistos a los besos en público, sin ánimos de esconder el gran amor que primó en su relación. Y Los Ángeles de la Mañana tiene esas imágenes, que mostrará este martes desde las 10.30 horas por eltrece.

Las fotos mimosas, el intercambio de mensajes románticos en las redes y las notas que brindaban parecían hacer de la relación de Federico y Laurita un noviazgo sólido, tras el cimbronzo que vivieron el verano pasado con un desliz del actor con Flor Marcasoli en la anterior temporada en Carlos Paz. Pero la historia se repitió.

El fuerte rumor de una nueva tercera en discordia entre la bailarina y el hijo de Carmen Barbieri -título que se lo adjudicaron a Becky Vázquez, compañera de elenco de Bal- desencadenó en la segunda ruptura que se dio a principios de febrero, pero que terminó por confirmarse hace dos semanas, y más tarde cuando los protagonistas de esta historia salieron a blanquear su situación.

A partir de ese momento, los dichos de la exparticipante del Bailando hicieron pensar que la reconciliación estaba cada vez más lejos: "Mmm. Recién llego del trabajo a casa… ¡¡Contame qué se hace un domingo, sin novio y sin mas temporadas de la casa de papeeeeeeel noooooooo !! ¡No me hagas esto! ¿Por qué terminó ahí profesor? ¿¿Por quéeeeeee?? Hacete otro atraco, daleeee", escribió en Twitter, pese a haber dejado en claro en varias notas que el amor por su ex seguía intacto.

Por su parte, Federico siempre se mostró positivo, en especial tras el último encuentro que tuvo cara a cara con Laurita el pasado lunes 19 de febrero: "Tratamos de vernos a los ojos como pudimos y ver qué sentimos, qué nos pasa, y el amor es enorme. Ojalá que la vida se ocupe de sanar algunas cosas y que podamos estar juntos alguna vez", había declarado en diálogo con Intrusos.

Además, no descartó la posibilidad de que el viaje a Nueva York y Punta Cana ya pago que organizaron para ir al finalizar sus labores este verano se lleve a cabo: "Claro que me quiero ir de viaje con ella, pero quiero irme en otros términos, no separados... Veremos si en un par de semanas estamos mejor como para irnos de viaje, sino me quedaré acá trabajando y me tomaré un fin de semana. No voy a subir a un avión si ella no tiene ganas de verme. No voy a obligar a nadie a que me ame o a que me elija. Si estamos mejor, vamos a ir de viaje, y si no me voy a quedar acá y hacer mi vida. No voy a invadirla ni nada", había remarcado en el mismo ciclo.

En medio de la incertidumbre, De Brito lanzó una noticia que sorprendió a más de uno y que promete más capítulos a esta historia de amor.

