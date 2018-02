Fuerte descargo del jefe de Endoscopía por la muerte de Pérez Volpin: "Los errores no deben ser sinónimos de cul

Héctor A. Defranchi criticó el tratamiento mediático por la muerte de la periodista y dijo que el riesgo "cero" en las prácticas médicas no existe.

Luego del escueto comunicado del Sanatorio de la Trinidad por la muerte de Débora Pérez Volpin el 6 de febrero, uno de los médicos relevantes de la institución decidió hacer su descargo.

Héctor A. Defranchi, encargado de Neumonología y Endoscopía Respiratoria del Sanatorio, publicó una carta de lectores en el diario La Nación. Allí criticó el rol mediático de otros médicos, la “condena social” hacia sus compañeros de trabajo y sostuvo que “el riesgo cero” no existe en la endoscopia digestiva alta.

“Los errores, si es que los hubiese habido, no deben ser sinónimos de culpa” , sentenció sobre el accionar del médico que atendió a la periodista.

Y agregó: “La endoscopía digestiva alta, tiene riesgos inherentes al mismo procedimiento, imprevistos que solo los médicos actuantes conocen. El riesgo cero no existe. La muerte inesperada es terrible. Perder un ser amado, en las circunstancias que ocurrió es una tragedia que deja a quien la padeció con sueños incumplidos, que solo pueden valorar en toda su dimensión sus seres queridos”.