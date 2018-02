¿Hay amor? Sol Pérez entre Nai Awada

Sol Pérez y Naiara Awada sorprendieron a todos con sus declaraciones durante el fin de semana. Luego de un 2017 donde estuvieron enfrentadas, este año las encuentra mucho más cerca. A pesar de no tener onda en el Bailando, el 2018 trajo nuevos aires y con ganas de llevarse mejor que nunca.

Este lunes, "La chica del clima" mantuvo un acalorado cruce en vivo con Nai Awada, que vía telefónica en Involucrados explicó el porqué de sus declaraciones al ciclo radial Show attack donde la hija del actor había manifestado que "le daría" a Sol Pérez. Y esta le respondió a la brevedad en otro medio: "¡Ja, ja! Ojo, a mí ella me parece una bomba, así que no sé…".

Sol Pérez: —No, no tengo ni idea. La verdad que no.

