Jimena Barón confirmó su separación de Juan Martín del Potro y contó los motivos

Mucho se habló de la ruptura de Jimena Barón y Juan Martín del Potro, incluso ella hizo un irónico descargo en sus redes sociales hace unos días, para demostrar cuanto le importaban las opiniones de los demás. Sin embargo, no había dado una respuesta definitiva sobre su relación, hasta hoy.

En el programa “Morfi, todos a la mesa” Jimena contó que ya no esta en pareja: "Nuestro final real es porque somos dos personas que tienen como prioridad número uno su laburo", explicó.





Aparentemente, lejos de una tercera en discordia, el problema se dio por desencuentros laborales. "Cuando yo lo conocí a Juan mi laburo era otro, en cuanto a la intensidad. Él vivió la cocina de la música, me apoyó un montón y yo ya en ese momento hacía malabares para acompañarlo", dijo Barón.

"Pero cuando lo mío agarró velocidad, fue imposible... Estábamos convirtiéndonos en una pareja que no fuimos nunca, con reproches... Él tiene fechas inamovibles y yo jamás permitiría ser un motivo para que su trabajo deje de ser prioridad. En cambio, yo sí tiendo más a dejar de hacer mis cosas por acompañar al otro, y está demostrado. Me empezó a dar culpa no poder acompañarlo más", contó.

"En el enamoramiento del principio uno piensa que todo es posible, que voy y vengo. Pero los viajes empezaron a ser de un mes y medio, y yo no podía ir. Y tuve que decirme a mi misma: 'Flaca, hacé memoria. Estás en un momento groso, que te costó un montón, hasta económicamente, porque no tengo discográfica ni un productor, toda la guita que tenía la puse en mi proyecto. No soy millonaria y la estoy recuperando. Entonces, tuve que auto decirme tu trabajo primero'".

Además, Jimena aprovechó para aclarar ciertas cosas que se dijeron de su ex pareja: "Yo mostré un montón de mi pareja porque fue pura felicidad, ahora no me parece justo para nuestra relación hermosa que tuvimos de casi un año, todo lo que se está diciendo.”





"Yo quedo como una boluda, que no me importaría, ya me pasó, me sale bastante bien el personaje, pero lo están dejando a Juan como un soret... de tipo cuando es una persona maravillosa. Y tienen una familia maravillosa. Todo lo que lo rodea a él es bueno y no se merece el final que están tratando de armar", expresó molesta.

Por último, habló de su hijo Morrison, y disipó todos los rumores sobre que él había sido el causante de la ruptura: "Dijeron algo muy feo de mi hijo, como que fue la causa de la separación, que Juan se hinchó las pelotas. Él se puso al hombro a Momo y un montón de mis quilombos. Yo varias veces le dije 'sos pendejo, no tenés un hijo, dejá que mis temas sean mis mambos'. Pero él nunca quiso. Él agarró el concepto de familia ensamblada… Y eso si me duele, que digan que colapsó por Momo".

Durante toda la entrevista, Jimena manifestó su tristeza y no negó que el amor de los dos sigue vigente.

¿Habrá una nueva oportunidad?



Fuente: Clarin

