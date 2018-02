MÁS MUNICIPIOS TRABAJAN PARA PREVENIR ADICCIONES

Jujuy continúa articulando políticas con Nación para afrontar el consumo problemático de sustancias desde una perspectiva local. De este modo, y en el marco del Programa Nacional Municipios en Acción, diez intendencias de la provincia se suman a las 18 que ya vienen trabajando en este sentido. San Salvador, La Quiaca, Abra Pampa, Tilcara, Humahuaca, Palpalá y Perico, se encuentran desarrollando sus planes y proyectos financiados por SEDRONAR.

El Ministro de Salud, Gustavo Bouhid, señaló que se está construyendo una respuesta “que va avanzando en base a la toma de conciencia del problema en gran parte de la población, que ahora consulta y antes no lo hacía. En Jujuy tenemos un crecimiento importante de la consulta por el tema drogas, está creciendo la cantidad de gente que toma contacto con el servicio de salud y este es un paso adelante. Estamos en un momento donde las intendencias tienen que también comprometerse con el problema con el apoyo de la Provincia y de Nación”.

El director de Desarrollo Territorial de SEDRONAR, Juan Carlos Mansilla, a cargo del programa Municipios en Acción, destacó que este proyecto “comenzó a dar sus primeros pasos en Jujuy a comienzos del 2016 y con muy buenos resultados. El problema de consumo de drogas se traduce en cada municipio de manera diferente, en algunos aparece más preocupación por los escolares, en otros el problema de psicofármacos en adultos, o el problema de poblaciones más vulnerables. De lo que se trata justamente es que partir de un diagnóstico, ver en qué situación está el consumo y cuáles son para el municipio los primeros pasos que se deben dar”, explicó.

“Estamos proponiendo un modelo de abordaje integral en donde se atienda la situación de consumo pero también se atienda las otras vulnerabilidades con las que llegan las personas y eso hay que trabajarlo con otros. Hay que trabajarlo con el área niñez, con los hospitales, con salud mental, con las áreas de género, porque en general las situaciones no llegan sólo de consumo. El consumo es una consecuencia de un montón de situaciones previas que si no las mejoramos o no trabajamos en ellas, será pobre la respuesta que se pueda dar en función de que esa persona deje de consumir”, finalizó la Directora Nacional de Abordaje Estratégico de SEDRONAR, Florencia Tufró.

