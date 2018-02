Qué dijo Adrián Suar sobre la continuidad de Juan Darthés en "Simona"

"No es cierto que estemos pensando en sacar a Juan de Simona"

El viernes, antes de ingresar a la fiesta de cumpleaños de Mirtha, el gerente de programación de El Trece y director artístico de Pol-ka, Adrián Suar , fue abordado por los periodistas, que le consultaron por las nuevas acusaciones de acoso contra el actor. "No es cierto que estemos pensando en sacar a Juan de Simona" , declaró.

"Hablé con Juan (por teléfono) y el martes tengo una charla con él. Es un tema muy delicado, la sociedad argentina está muy sensible con este tema y hay que ser cauteloso"

Luego contó que tiene pactada una reunión con Darthés para hablar del tema: "Hablé con Juan (por teléfono) y el martes tengo una charla con él. Es un tema muy delicado, la sociedad argentina está muy sensible con este tema y hay que ser cauteloso" . "Personalmente, sacarle a alguien la fuente de trabajo es difícil, son decisiones que hay que tomar en calma", agregó.