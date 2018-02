RECORDARON AL EX GOBERNADOR GUILLERMO SNOPEK A 22 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO

Familiares, dirigentes justicialistas del partido Blanco de los Trabajadores y del partido Gana Jujuy, compañeros y amigos del ex gobernador de la Provincia rindieron homenaje a la memoria del mítico político jujeño Guillermo Eugenio Snopek, a 22 años de su fallecimiento. La conmemoración se concretó en el monolito que recuerda su figura en la localidad de San Pablo de Reyes durante la jornada del pasado 23 de octubre.

De la ceremonia, tomaron parte María Mónica Snopek, hija del ex Gobernador; María Rosa Grisolía, esposa del ex gobernador; el diputado nacional por Jujuy, Alejandro Snopek; el diputado provincial Sebastián Echavarri; el secretario de Justicia de la Provincia, Daniel Suárez; el concejal de la ciudad de Palpalá, Fabián Orlando Rodríguez; el diputado nacional (Mandato Cumplido), Carlos Daniel Snopek; dirigentes justicialistas, amigos y compañeros de ruta del ex mandatario provincial.

En la oportunidad, los presentes reivindicaron la obra y el pensamiento de quien fuera un reconocido y legitimado líder político del Justicialismo provincial; a la vez que también destacaron que fue un político de raza que dejo su vida al servicio de Jujuy.

Más adelante, los asistentes resaltaron la visión política de “Guillermito” Snopek para concretar e impulsar ideas que hicieran grande a Jujuy, tal es el caso de la zona franca para la Puna jujeña, un proyecto que planteó el ex mandatario en aquel entonces como necesario para mejorarle la calidad de vida a los puneños y que hoy parece estar cerca de concretarse de la mano de la actual conducción gubernamental.

Finalmente, la hija del ex gobernador agradeció el homenaje realizado a su padre, a la vez que instó a los presentes a que “cuidemos el valor de la memoria y a que enaltezcamos la hombría de bien de aquellos jujeños que dieron todo por su querido Jujuy”.

Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.