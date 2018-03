5 Y 6 DE MARZO: PARO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA Y MOVILIZACIÓN

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu) informa a sus afilidxs que, en el Plenario de Secretarixs Generales de CONADU HISTÓRICA, realizado el 1 de marzo en la ciudad de Mendoza, se decidió convocar a PARO NACIONAL de la docencia de las universidades nacionales para los días 5 y 6 de marzo del presente año (incluye la no toma de exámenes), en coincidencia con los demás niveles educativos. Para el lunes 5, se convoca a una movilización frente al Ministerio de Educación de la Nación, en CABA. Para el caso de Jujuy, nos movilizamos el mismo día, junto a lxs docentes de los distintos niveles y estatales jujeñxs, previa concentración a las 10.30 en Alvear y Lamadrid. Además, lxs Secretarixs Generales y la Mesa Ejecutiva de la Federación remarcaron la importancia de la lucha en conjunto de todos los sectores de la educación, se declararon en contra de la mercantilización de la educación pública, pidieron por la apertura de las paritarias nacionales y rechazaron el techo salarial del 15% que quiere imponer el gobierno nacional en conjunto con los gobiernos provinciales. Nosotros le decimos NO: NO a la vulneración de la autonomía universitaria NO a la injerencia externa que obliga a recetas y subsume identidades y valores fundantes NO al diseño de políticas internacionales para la Educación Superior NO a la mercantilización de la educación NO al ajuste en el sistema educativo Lxs docentes universitarixs no somos la variable de ajuste, es por esto que el Plenario de Secretarixs Generales de la CONADU Histórica resolvió llevar a la Mesa nacional de negociación salarial del sector de docentes de las Universidades Nacionales el siguiente pliego salarial: 1) Rechazar el 15% de pauta salarial y las cuotas. Rechazamos todo techo a las paritarias y salarios por debajo de la línea de pobreza. Exigimos paritarias libres. 2) Exigimos un salario inicial para el cargo testigo de $17.000 y un 25% de incremento para todas las escalas. Estos valores deben ser actualizados periódicamente en función de la inflación. 3) Incorporación de los ayudantes de segunda a la garantía salarial. 4) Aplicación inmediata de la “cláusula gatillo” correspondiente al acta salarial en vigencia. 5) Pago de los conceptos relativos al FONID atrasados y su inmediata actualización ya que se encuentran congelados desde junio de 2016. 6) Regularización y pago retroactivo de los adicionales por título adeudados. 7) Ante el quebranto de las obras sociales universitarias solicitamos la discusión del financiamiento de la misma a cargo de la parte empleadora. 8) Dar comienzo a la efectiva conformación de las comisiones que terminen con las designaciones ad-honorem abonando los salarios a los docentes y el pase a planta del personal contratado, prácticas contractuales que violentan el Convenio Colectivo de Trabajo vigente. 9) Puesta en vigencia del adicional por efectiva dedicación exclusiva a la docencia universitaria. 10) Resolución definitiva de la gratuidad de la formación docente de acuerdo a las actas de 2016 y 2017. 11) Percepción por parte de esta Federación de los fondos de capacitación de los que somos injustamente excluidas y de aquellos que se adeudan desde el año 2016.