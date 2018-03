ALEJANDRO SNOPEK: “EL PRESIDENTE EXPUSO DATOS QUE NO TIENEN NADA QUE VER CON LA REALIDAD QUE VIVIMOS LOS ARGENTINOS”

Tras haber participado de la comisión de exteriores de recepción del presidente Mauricio Macri para el mensaje anual de inicio del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el diputado nacional por Jujuy, Alejandro Snopek, señaló que los datos expuestos por el primer mandatario nacional no se condicen con la realidad. “Hablar de que los salarios le ganaron a la inflación o de que hubo un aumento del empleo son cosas totalmente inciertas”, resaltó.

En diálogo con la prensa, el integrante del bloque de diputados del Frente Renovador dijo que el presidente faltó a lo verdad al decir que los salarios le ganaron a la inflación. “El poder adquisitivo de la mayoría de los argentinos se ha visto resentido considerablemente en los últimos dos años por causa de que no hay una política de control de la inflación. Inflación que tampoco es cierto que este bajando, ya que los números de enero y de febrero, más la proyección de marzo, vaticinan un año con inflación igual o mayor a la del 2017, lo cual indica que en los tres años de este Gobierno se está teniendo una inflación incrementada”, comentó.

Más adelante, el legislador expresó que se nota una cierta insensibilidad acerca de lo que está pasando en la Argentina con respecto a la pobreza, la cual sigue aumentando y no ha disminuido en nada. “Si el 33% de los argentinos son pobres actualmente se infiere que hay un 50% de niños que viven en hogares por debajo de la línea de pobreza, con lo cual se estaría hipotecando el futuro de la Nación porque estos niños no tienen acceso a una alimentación y educación de calidad. Ante este panorama nosotros definimos que hay una emergencia social en la Argentina y es por ello que esperábamos propuestas para revertir esta situación y no escuchar decir que hay un crecimiento invisible, como la venta en pozo, que nos va a beneficiar a todos”, subrayó.

Por otro lado, Snopek manifestó que tampoco hubo un aumento del empleo, como lo señaló el titular del Poder Ejecutivo nacional. “En realidad, lo que hubo, además de despidos y baja del empleo privado, fue un incremento de inscriptos en el monotributo social y en el general, lo cual se debe a que muchos argentinos se cansaron de buscar trabajo y decidieron hacerse cuentapropistas, algunos con un proyecto y otros no. Y a estos tampoco les está yendo bien, puesto que al estar planchado el mercado interno debido a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que la corren de atrás a la inflación, no tienen a quien venderles los productos o servicios que ofrecen”, detalló.

En otro tramo de sus declaraciones, el ingeniero exteriorizó su preocupación ante la ausencia de anuncios referidos a la política de endeudamiento. “No habló de la deuda, ni cuál va a ser la política respecto a la toma de crédito y hasta cuándo se va a suceder la misma con tasas récord en la aceleración del incremento de la deuda. Todos los economistas coinciden que el ritmo y la intensidad del crecimiento de la deuda de la Argentina ponen a ésta en rumbo de colisión”, acotó.

Antes de concluir, y en relación a los temas que no se tocaron en el discurso del Presidente, el titular del partido Blanco de los Trabajadores lamentó que no se haya planteado la situación y las políticas respecto de las economías regionales. “Hoy, las economías regionales están crisis por el aumento de los costos y la suba de las tarifas de los servicios de electricidad y gas; a lo cual le tenemos que sumar un tipo de cambio no competitivo. Esta situación ocasiona que no podamos venderle al mundo nuestros productos debido a la pérdida de competitividad que se da al tenerle que transportar la inflación imperante al precio de los mismos. Similar panorama también se sucede en otras áreas industriales que generan mano de obra y que hoy se ven comprometidas frente al incremento de las importaciones que han determinado un récord histórico en el déficit comercial de la Argentina”, describió.

Por último, Alejandro Snopek dijo que pensábamos que el titular del Ejecutivo nacional iba a plantear una agenda de trabajo sobre los temas que hacen a la realidad que viven la mayoría de los argentinos, como la inflación o la falta de trabajo, y lamentablemente no fue así. “Habló de un país que nada tiene que ver con la realidad que vivimos los argentinos, o tal vez se equivocó de discurso como una vez le sucedió a Menem, o por ahí describió políticas para un país circunscripto a un radio de cincuenta kilómetros del Obelisco, donde se prioriza, con recursos de todos, la obra pública y se mantienen bajas las tarifas de los servicios públicos y el transporte”, concluyó.

