Así fue el encuentro secreto de Nicole Neumann y Facundo Moyano

Nicole Neumann tuvo un encuentro secreto con Facundo Moyano mientras sus hijas se quedaron a dormir en la casa de Fabián Cubero.

Yanina Latorre contó hoy en Los ángeles de la mañana que "Moyano ayer a las 19:40 abandonó Santa Bárbara, el barrio donde vive Nicole Neumann."

"Nikita se ve que quedó contenta y nerviosa después de la visita del señor Moyano porque después tuiteó noche de luna llena... mmmm...", dijo socarrona la angelita y comenzó a imitar el tono de voz y los gestos de Nicole.

La panelista agregó que "las niñas estaban con Cubero porque todos los miércoles se quedan con él".

"Anoche fui a cenar a un lugar muy conocido y me lo encontré, pero no me contó esto. Me dijo que venía del kinesiólogo y de cenar enfrente. Y que tiene un viaje a Shanghai por una capacitación", le contó Ángel De Brito.

"Tengo una mamá del colegio en común que me contó que ayer a la chiquita de Nicole le dolía la espalda y la llevó Cubero al kinesiólogo", cerró Yanina.

