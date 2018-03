BRASIL: "Duermen dentro de las tumbas": condiciones en las que vive un grupo de personas sin hogar en un cementerio de Sao Paulo

Entre los sin techo que allí conviven hay hombres, mujeres (una de ellas con una deficiencia física), ancianos y transexuales. Todos son bienvenidos excepto los niños, debido al aspecto insalubre y al consumo constante de drogas.

Lúcio, de 28 anos, no se cansa de hablar de lo mucho que extraña a su hija de 8 años.

Lúcio dejó Belo Horizonte (capital de Minas Gerais) junto con su mujer y su hija para trabajar como vendedor en el centro de Sao Paulo. El negocio no salió bien, él se acabó divorciando y la niña se fue para Minas con la madre.

"Sin trabajo no conseguía pagar la renta y me fui a vivir con mi madre a Vila Nova Cachoeirinha (el mismo barrio del cementerio). Pero me impuso muchas reglas y no salió bien. Acabé viviendo en la calle, me convertí en vendedor ambulante y llegué aquí hace cinco meses", cuenta con lágrimas en los ojos.

Lúcio es relativamente nuevo en el cementerio pero Igor*, de 41 años, lleva los últimos 12 viviendo aquí. Es uno de los más antiguos.

Sentado en un banco, abre una lata de la que extrae un tubo metálico, un pedazo de papel de aluminio y una bolsita de plástico. Cuidadosamente se monta una pipa con la que fuma dos piedras de crack mientras le cuenta su historia a BBC Brasil.

"La primera vez que fumé crack fue a finales de 1993. Aunque consumía de forma habitual, todavía podía trabajar como operador de carretilla elevadora, en el área de comunicación en varias empresas, además de como traductor e intérprete de japonés en el barrio de la Libertad", cuenta.

Asegura que aprendió japonés cuando en 1995 se fue a vivir a Japón, la tierra natal de su abuelo, pero la aventura no salió bien.

"Me detuvieron por tráfico de drogas, vandalismo, atropello y corrupción de menores. Me deportaron de vuelta a Brasil en diciembre de 1997. Mi familia no quiere saber nada de mí ahora. Solo nos vemos cuando hay un funeral, un casamiento o una fiesta", confiesa.

Igor dice que intentó rehacer su vida en Brasil pero la adicción a las drogas fue más fuerte.

"Solo consigo trabajar si tengo a mi lado a alguien 24 horas motivándome para que lo haga. A día de hoy consigo dinero recolectando material para reciclar. En un día bueno en que que me hago con bastante aluminio puedo ganar hasta R$100 (US$30) pero normalmente obtengo unos R$20 (US$6). Lo suficiente para costear mi vicio".

Cuenta que la ropa y la comida la obtiene de la basura y la reparte con los demás. Para informarse, sin posibilidad de acceder a una televisión, lo hacen a través de los diarios viejos que encuentran en los contenedores y papeleras. Parece adaptado al ambiente, a pesar de la falta de comodidades.

"Lo que más me entristece es no poder abrir la nevera y tener el placer de tomarme una Coca-Cola bien fría o comer una fruta", reconoce.

Igor llega a admitir que "en momentos de desespero" llegó a robar para obtener crack. "Estoy enganchado a lo químico en general. He consumido thinner, cristal de Estados Unidos, hachís, opio y mucha cocaína".