Fabián Cubero, un novio ¡enamorado! de Mica Viciconte " me tiene sin cuidado Nicole "

Después de casi cinco meses meses de ocultar el romance y mantener la cautela, Mica Viciconte (28) y Fabián Cubero (39) se relajaron y hacen gala de la buena química que hay entre ellos. En su primera salida pública oficial como novios, la diosa de Combate y el capitán de Vélez fueron invitados de lujo en el Argentina Fashion Week, y allí dieron su primera entrevista conjunta.

Risueños de principio a fin, intercambiaron varias miradas cómplices en cada una de las preguntas que les hizo la prensa. Casi "acorralados" por seis periodistas, Mica se sinceró cuando indagaron si estaba más relajada tras el blanqueo: "Con todo esto, no. Pensé que se había calmado todo. Yo no me siento muy cómoda todavía ". Luego, le bajó el tono a una eventual convivencia: " Primero, el noviazgo. Eso lleva años. Faltan años para otro paso" .

