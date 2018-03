Fuerte pelea de Barby Silenzi con Francisco Delgado por su hija

La alegría por el primer día de jardín de su pequeña hija, Elena, quedó opacado. Barby Silenzi apuntó en durísimos términos contra Francisco Delgado a través de las redes sociales. “Bueno, acá irían las fotos de mi bebota en su primer día de jardín. Pero su papá se enojó y no me las quiere pasar. Cosas que pasan, ¿no?”, escribió la bailarina en su cuenta de Instagram, aunque luego borró la publicación.





“Yo soy impulsiva y lo hice porque me nació. Lo hice y ya está. Me saqué, no es una pelea, creo que él la puso a Elena en el medio al no pasarme las fotos. Me dijo que se había quedado dormido y después me las pasó”, explicó Silenzi , en Los Ángeles de la Mañana.





Delgado dio su versión sobre la pelea. “Elena el viernes empezó el jardín. Fuimos y Barby no sacó fotos porque se había quedado sin batería. Llegué a casa y me quedé dormido. Cuando me desperté, tenía dos mil mensajes para que se las pasara, había hablado con mi mamá también. Se las pasé, obviamente. Las subió y agradeció el canje de las zapatillas y el pantaloncito. Como me quedé dormido y se las pasé cuatro horas después, me mató en las redes sociales. No me importa lo que piense Barby, me importa lo que piense Elena”, se defendió el ganador de Gran Hermano.