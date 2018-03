Nazarena Vélez y una dura frase sobre el suicidio de Fabián Rodríguez

Nazarena Vélez visitó este miércoles Intrusos para hablar sobre su regreso a la actuación -protagonizará un obra con Maxi Ghione- después de dedicarse un año exclusivamente a su rol de productora.

Luego, agregó: “ Respeto todo lo que Fabián me pidió, aunque él no respetó nada de lo que le pedí ”. Acto seguido reconoció estar enojada con quien fuera su marido: “Sí, yo estoy enojada. Claro, es que escucharlo a mi hijo es… ufff. Te regalo vivir todo lo que estoy viviendo”.

Cuando Rial le recordó que en más de una oportunidad aseguró sentirse culpable de su muerte, ella reflexionó: “ Ahora entendí que yo no hice nada. Es más, me estoy bancando una re heavy. Recién ahora estoy hablando con mi abogado de la sucesión”.

