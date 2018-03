Otra muerte por parapente: cayó al vacío mientras volaba en Mendoza

Horacio Quiroga, socio, ex dirigente del club e integrante de la Federacion Argentina de Vuelo libre, fue testigo ocular del accidente. En diálogo con el diario Los Andes, explicó que cuando Domínguez estaba despegando, una ráfaga de viento le cerró la vela. "Cayó y no nos explicamos por qué no tiró el paracaídas de emergencias", señaló.