Sol Pérez le pidió a sus seguidoras que imitaran sus poses y estallaron las redes

Esta vez la protagonista hot de la nota no es Sol Pérez, sino sus seguidoras que están revolucionadas. Es que en las últimas horas, "La chica del clima" sorprendió con un pedido que hizo a través de sus redes sociales.

"Quiero que me manden sus fotos con el hashtag #posesolperez así las subo a mi insta", puso la rubia y descubrió que hay muchas como ellas. Luego del pedido, Sol publicó en su Instagram Stories innumerables imágenes donde sus fanáticas la "imitaron" y aceptaron de buen modo la invitación de la ex participante del Bailando 2017.

Al parecer, Pérez no solo es admirada por la platea masculina sino que las mujeres coinciden con la manera que tiene para seducir Sol a su público fiel. A los 24 la bella rubia es una de las protagonistas del verano de Villa Carlos Paz con su actuación en La Isla encantada, en lo que fue su debut en una obra teatral.

"A mí me gusta la cultura del fitness y, en ese ambiente, se estila hacer ese tipo de poses. Yo publico lo que me parece lindo y lo que quiero mostrar. También subo videos con las rutinas que hago en el gimnasio", dijo acerca de sus jugadas fotos y la repercusión que logró.

