Diego Maradona demandará a Verónica Ojeda después de que ella hablara de la salud de su hijo y de su rol como padre

Diego Maradona le iniciará una demanda a Verónica Ojeda por daños y perjuicios . Así lo anunció Matías Morla , su abogado, en diálogo con Intrusos, donde estaba como invitada la ex del director técnico.

"A Diego le están informando por las redes sociales lo que dice Ojeda y me instruyó para iniciar acciones legales por daños y perjuicios. Diego me dice que haga público su enojo. Desde los 15 años que hace lo que quiere con su vida y está pasando el mejor momento. Quiere que lo dejen en paz y tranquilo ", indicó.





Sorprendida por esta reacción, Ojeda no se echó atrás y salió con todo a atacar a su ex: "Que se acuerde que tiene un hijo de cinco años y que en febrero fue su cumpleaños y no lo llamó", dijo.





Luego agregó: "Para mí esto es buenísimo porque la vamos a seguir en Tribunales. Basta de la Verónica boluda, la sensata, que siempre dice ’bueno, está bien’. ’Mami, papi, dejen de laburar y lleven a Dieguito a las 5 de la tarde porque lo quiere ver’. Mis viejos van con la mejor onda, pero él llega a las 6 o 7 porque está durmiendo. Basta, eso se acabó. Para el bien de Dieguito, está buenísimo que vayamos a Tribunales ".





Ojeda confesó que no se esperaba esta reacción por parte de Diego y comentó: "Que hable él porque sé cómo contestarle y sabe que digo la verdad, por eso no habla. Porque no se atreve a hablarme a mí cara a cara. Que me mire a los ojos y me diga lo que dice por teléfono".





"Estoy acá porque Dieguito tiene 5 años y no se puede defender. Hablo por él y porque a mí me duele como mamá. Diego se borra de la vida de nuestro hijo y eso me duele como mamá. Diego se borra de la vida de nuestro hijo y el día de mañana él va a ver esto y le va a reclamar a su padre", completó.









Ojeda estuvo en el estudio de Intrusos y habló de todo. Se refirió a su hijo, Dieguito Fernando, y ese pudo ser el punto que molestó a Diego. Contó que estaba preocupada porque al nene le cuesta hablar y explicó que ya se descartaron problemas neurológicos.





“ El temor de Diego era que tuviera autismo . Me habían dicho eso en un diagnóstico, pero cuando comenzó a crecer Dieguito dije ‘no, este chico es más vivo que todos nosotros’. Eso es lo que me duele, no me hagan llorar…. Me duele que Diego sea así, me duele...”, dijo, muy conmovida.





Contó que un més atrás le hizo un estudio del sueño al nene y que todo salió perfecto: "Descartamos un montón de cosas por el tema del habla que no arranca, ese es el gran tema de Dieguito y lo quiero aclarar porque Diego dio a entender otra cosa que no es. El tema es que le cuesta hablar , está con fonoaudiólogos, con psicólogos y con psicomotricistas. Y me duele porque Diego sabe que la estoy remando con Dieguito, que no llame y pregunte cómo está”, continuó Verónica, quien aseguró que el técnico de fútbol no ve a su hijo hace un año y medio".





Volvió a decir que Dieguito está muy bien neurológicamente y contó que fue a Córdoba para hacer un estudio especial que salió perfecto. "Recién ahora está arrancando a hablar y cuando me cuenta un cuento estoy fascinada", indicó OJeda. Agregó que evaluó la posibilidad, junto a Maradona, de llevarlo a hacer un tratamiento a Cuba: "Lo hemos charlado hace dos años, yo estaba desesperada porque le habían hecho un diagnóstico que hoy no es. De hecho, yo quiero ir para descartar. No paro".