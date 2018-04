Eduardo Fellner quedó detenido

El bloque Justicialista de la Cámara de Diputados criticó al detención del ex gobernador: "En la misma semana en la que se intervino el Partido Justicialista, se ordena la detención arbitraria de un ex presidente del Partido y ex gobernador peronista. Nuevamente se ordena una detención sin indagatoria ni procesamiento, no habiendo ningún elemento nuevo en la causa que la justifique".