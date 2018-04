Maradona trató de "ladrona" a Claudia

La pirotécnica relación que mantienen Diego Maradona y su ex mujer, Claudia Villafañe , sumó otra batalla mediática. El Diez, a través de su cuenta de Instagram, afirmó: "Cuando denuncié la corrupción de la FIFA, todos decían que yo estaba loco. Pero el tiempo me dio la razón a mí, como me la va a dar con la ladrona de Villafañe".

Además, el ex DT de la selección argentina se refirió al abogado de la madre de sus hijas. "Burlando quiere tapar todos los agujeros con cemento, pero ya se le va a venir todo abajo y le va a caer encima", auguró. Asimismo, aseguró que el casamiento de su hija - al que no asistió- lo pagó de "punta a punta".

Claudia Villafañe, en tanto, salió a defenderse y adelanto que iniciará contra Maradona y su abogado, Matías Morla. "Yo sé que dije que nunca le haría un juicio a Diego. Yo me la venía bancando, pero todo tiene un límite. Me hinché las pelotas que no tengo de escuchar mentiras. Me cansé de que siga diciendo ladrona. ¿Por qué ladrona? Si yo no le robé a nadie. Me harté de las mentiras de Maradona", dijo en el programa de TV Intrusos.

Respecto al costo del casamiento de su hija, Villafañe aseguró que Dalma y Andrés (Caldarelli) lo pagaron con su dinero. "¡Dalma trabaja desde los 8 años!", exclamó y precisó que ese dinero que llegó a su cuenta es por la venta de su departamento. "Maradona no puede pensar que nosotros vivimos de su plata", agregó.

"Los problemas em­pezaron cuando se hizo público que estoy en pareja, mientras fui una monja no pasó nada. Pero él no puede pensar que todos le pertenecemos, yo tengo mi vida, ya no soy más su mujer", concluyó Villafañe al analizar la conducta de su ex marido.





Fuente: https://www.lanacion.com.ar/2127397-maradona-trato-de-ladrona-a-claudia-que-amenaza-con-juicio-porque-se-harto-de-las-mentiras

