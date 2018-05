Cinthia Ferández se enteró de que Matías Defederico firmó el divorcio por un llamado

Cinthia Fernández y Matías Defederico están más que separados ya. El deportista firmó de manera unilateral el divorcio y ella se enteró por una llamada telefónica. La mamá de Charis (4), Bella (4) y Francesca (3) contó la historia y aseguró que es muy duro.





La charla comenzó por las fotos que la mostraron a ella a los besos con un caballero. Deferico le dijo al portal Ciudad que: "Ella tiene todo el derecho a rehacer su vida. No sé si el muchacho de las fotos es un amigo o no, no lo conozco, eso se lo tienen que preguntar a ella. Pero si el día de mañana comienza una nueva relación me daría felicidad por ella, porque se lo merece por todo lo que pasamos. Es la madre de mis hijas y todo lo que le haga bien me va a poner contento".









Cinthia le contestó a su ex en Involucrados y relató que el martes él se presentó a la Justicia y firmó el divorcio de manera unilateral. "Está bien lo que dijo Matías. Yo con él no me hablo y, cuando me hablo, por algo peleamos. Él eligió separarse. Debe estar contento. Matías ya firmó el divorcio, yo todavía no. Es más, me enteré de un momento para el otro (de que iba a firmar solo el divorcio). Estábamos hablando de otras cosas y antes de cortar el teléfono me dijo 'mirá que a la tarde firmo el divorcio'. Me enteré así y me cayó como un balde de agua fría... Hoy esto se puede hacer así, pero es fuerte. Es cerrar una historia de muchos años, y me lo enteré así", dijo Fernández.













Y finalizó: "Se cerró la historia y me quedé como 'chau'. Me emociono porque estuve siete años con él y se me vienen un montón de recuerdos. No sé, abrazame. Me pareció duro, pero lo respeto".





