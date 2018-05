EL BLOQUE JUSTICIALISTA SOLICITÓ UNA SESIÓN ESPECIAL PARA TRATAR LA EMERGENCIA TARIFARIA EN LA LEGISLATURA JUJEÑA

El presidente del Bloque Justicialista de diputados provinciales, Juan Cardozo, confirmó que su bancada solicitó la convocatoria a una sesión especial en la Legislatura para tratar la emergencia tarifaria y recordó que en febrero último su bancada presentó un proyecto en ese sentido con el fin de retrotraer las tarifas a diciembre de 2017 y prohibir los aumentos de los servicios públicos durante 12 meses.





“Este proyecto tiene por finalidad defender la economía familiar y de las pymes jujeñas, que en su enorme mayoría no pueden pagar las tarifas”, dijo Cardozo. “Hay temas importantes que no pueden esperar y ayer vimos cómo en la Nación el Congreso le puso un freno al tarifazo”, apuntó y remarcó que “es necesario tratar este tema en Jujuy a través de la Legislatura, para impedir que los servicios públicos que dependen de la provincia sigan aumentando por arriba del aumento de los salarios”.





“Cuando una tarifa no se puede pagar, la situación pasa a ser irrazonable, pero cuando una familia no puede pagar los servicios básicos es porque las tarifas aumentaron por encima del aumento salarial y la economía hogareña no anda bien”, advirtió.





En el mismo sentido, sostuvo que “igual situación atraviesan las Pymes y el sector productivo. “Cuando las tarifas no van de la mano con la rentabilidad de los emprendimientos, es porque algo está mal y debe corregirse”.





“Esto es lo que planteamos en este pedido de sesión especial, porque hay tarifas de servicios públicos y componentes de éstas que son definidos por la provincia y esos conceptos deben retrotraerse al 2017 mediante esta emergencia tarifaria que propusimos”, explicó.





Cardozo refirió que el proyecto presentado por el Bloque del PJ se puede mejorar y que para ello es que propician este debate. “Se debe hacer cuanto antes, por ello espera que los distintos bloques participen activamente y sobre todo que, quienes pertenecen a espacios políticos que acompañaron en la Cámara de Diputados y Senadores el proyecto sancionado en el Congreso, también acompañen esta iniciativa a nivel local y se presenten a la sesión especial que estamos solicitando”.





El pedido fue presentado en presidencia de la legislatura superando la cantidad de firmas requeridas por el Reglamento Interno.





