El Vaticano advierte sobre la excesiva toma de deuda

Este miércoles, el presidente Mauricio Macri aseguró que encaró "una negociación "profesional y técnica" con el FMI y negó que el organismo haya hablado durante las negociaciones sobre "leyes laborales" ni "tipo de cambio". Y aclaró: "No nos va a condicionar el FMI. Ellos no se meten con nuestra legislación ni con el tipo de cambio. Acá no existen agendas ni negociaciones ocultas".