La enfermera asesinada en Longchamps fue asfixiada

Marcela Coronel, la enfermera que fue encontrada asesinada este lunes en un galpón de su casa en Longchamps, tenía tres cortes en la cabeza, pero no fue esa la causa de su muerte. La autopsia determinó que murió por asfixia, aunque todavía no se sabe si fue manual o con un lazo.

El marido de la víctima también admitió ante la policía ser dueño de un hacha como la que usó el asesino para golpear a la mujer, aunque todavía no pudieron encontrarla. Además, es el único que tenía llaves de la casa además de Coronel. Por eso, el hecho de que la puerta de entrada no hubiera sido forzada también se considera como un posible indicio en su contra. Las pruebas, sin embargo, no son suficientes para imputarlo por lo que se encuentra en libertad.