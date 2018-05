La mini luna de miel de Poroto Cubero y Mica Viciconte

Decididos a disfrutar de su amor al 100%, Poroto Cubero y Mica Viciconte viajaron rumbo a México. La pareja eligió como destino las paradisíacas playas de Yucatán y desde allí mostraron un poco de su intimidad desde las redes sociales.

Fabián fue el primero en romper el hielo y desde su perfil oficial escribió: “Ya descansando”, con un maravilloso paisaje de fondo. Luego agregó junto a otra postal: “Disfrutar de un día increíble”.

Si bien no se mostraron juntos, Mica también utilizó las redes para expresar su felicidad por estar en este soñado lugar. “Un poquito de pile. Feliz de mis vacaciones”, dijo la ex chica Combate en una postal que recolectó miles de me gusta y halagos por parte de sus fanáticos.

Recordemos que la pareja en los últimos días estuvo en el centro de la tormenta por unos picantes dichos de Nicole Neumann, quién no se privó de disparar en contra del padre de sus hijas y su actual pareja. La modelo aseguró que la única beneficiada por el rally mediático es Viciconte, ya que gracias a su “fama repentina” sumó nuevas posibilidades de trabajo.

Sin pelos en la lengua, la novia del velezano contestó: “A mí no me dio trabajo (el enfrentamiento). Estoy muy agradecida con el trabajo que tengo. Estuve cuatro años colgándome de una liana. No me dio cámara. Me parece que está un poco confundida”, sostuvo.

Consultada por Intrusos la diosa no bajó la vara. “La que no soltó, en algún punto, es ella, porque yo a Fabián lo noto bien. Está relajado. Está con sus cosas. Está viendo si sigue en Vélez… está más enfocado en eso y no tanto en lo que hace la ex mujer”, disparó.

Además, Micaela reflexionó: “Uno cuando todo el tiempo remarca ‘yo lo dejé’ está bien… Lo dejó, la relación no funcionó y listo. Se terminó. Ser repetitivo no está bueno”.

Por su parte, Cubero también se aseguró de contestarle a su ex. “Lo nuestro con Mica va en serio. No estamos actuando. Me tiene sin cuidado lo que (Nicole) diga. Estamos focalizados en nosotros, en la pareja. Ahora nos vamos juntos de vacaciones…”, declaró Poroto previo a viajar con su novia.





