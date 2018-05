Tamara Pettinato le respondió a Rial

“Fui víctima de una extorsión y algunos se regodearon también. Algunos del medio que vi que subieron cosas como ‘todo vuelve’, como Nachito Viale. O Tamara Pettinato también. La diferencia, Tamara, es que tu papá es un acosador de mujeres. Quiero decírtelo por las dudas y me extraña que digas eso teniendo un problema tan cercano. Y después hubo otros más que también se regodearon con los que lo hablaremos personalmente”, dijo el conductor. Tras escuchar sus palabras, la hija de Roberto Pettinato le respondió a su excompañero de Intrusos.

Desde su ciclo radial, Tamara no se quedó callada: “Ayer (Rial) era una víctima. Creía que todo el mundo lo había atacado a él injustamente. Empezó a marcar medios, a decir ‘tengo un par de medios identificados que a partir de ahora la van a pasar muy mal’ . No sé de cuáles hablabas, pero por lógica cualquier hijo de famoso es levantado en todos lados, va a todos los programas y no puede agarrársela con la gente que habla de eso”, aseguró en Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos, ciclo de Radio con Vos.