Alberto Nisman fue asesinado por su denuncia contra Cristina Kirchner

Los magistrados señalaron que además de las medidas de seguridad existentes en el edificio donde vivía Nisman, el fiscal tenía asignada custodia de diversas fuerzas de seguridad. Sin embargo, la ejecución del crimen no enfrentó obstáculo alguno . En ese sentido destacaron que las cámaras de vigilancia no estaban operativas, hubo demoras absurdas en el ingreso al departamento , irrupción indiscriminada de personas al lugar, invasión del perímetro pericial por parte de sujetos que no eran los expertos. Además mencionaron "la deficiente identificación, selección y levantamiento de rastros en los momentos inmediatamente posteriores al hallazgo del cuerpo".