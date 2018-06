Arboles peligrosos?

Ambientalistas de Conciencia Ambiental Tucumán, corregimos a funcionarios, tanto de todas las municipalidades como provinciales la frase “árbol peligroso” por demás trillada que usan para justificar la tala de árboles.





Ahora bien, tal vez la falta de conocimiento en el tema ya que muchos cargos en carteras de medio ambiente son ocupados por compromisos políticos y los que deben bregar por el bien de los vecinos en materia ambiental, minimizan esta dirección, que a la larga tiende a convertirse en una de las principales en todos los municipios. Directores o encargados de la parte ambiental comenten la torpeza de manifestarse públicamente expresando que cortaron el árbol por “ser peligroso”; sencillamente nunca se vio un árbol corriendo con una motosierra detrás de un ser humano, aquí las cosas son al revés, el hombre es el peligroso.





Si bien es cierto muchos árboles causaron tragedias que debimos lamentar, pero no es culpa del árbol, es por la falta de mantenimiento que el ser humano le debe ofrecer. El árbol es nuestro amigo, nos ayuda, nos purifica el aire, nos da sombra, alberga en su copa cientos de especies, crea en el terreno un microclima propicio para la vida humana, etc, qué más le podemos pedir al árbol, sin ellos la humanidad no existiría.





En tal caso, si desean justificar la muerte de una especie, cambien la frase “árbol peligroso” por “árbol comprometido” o “árbol en riesgo”. El árbol peligroso no existe, si existe el árbol amigo. Sinceramente es desesperante escuchar algunos funcionarios expresarse diciendo: lo cortamos al árbol porque era peligroso!!! cuánta ignorancia y ocupan cargos para proteger el medio ambiente. El árbol no es peligroso, cuán lejos está de ese adjetivo calificativo, el hombre es el peligroso...!!! Aprendan funcionarios, no endemonien a quien nos ayuda a vivir...!!!





El árbol no es peligroso, el hombre es el peligroso…!!! Entendieron funcionarios que deben cuidar el medio ambiente para las generaciones que nos siguen.





