Débora Pérez Volpin: la anestesista declaró que el endoscopista produjo la lesión en el esófago

Consultada por el juez sobre si el endoscopista Diego Bialolenkier no vio ni la hemorragia ni la lesión (pese a tener un instrumento que le permite ver y reparar cualquier lesión), dijo: "Cuando retira el endoscopio Bialolenkier no me dijo nada sobre una posible lesión y/o diagnóstico sobre que ocurrió. Por ello, inferí inicialmente que podría tratarse de una reacción alérgica".