"Echarri me dijo que soy igual a Nancy cuando la conoció"

En una entrevista, la joven artista de 24 años contó las repercusiones tras el suceso. "¿Qué nos dicen Nancy y Carla Peterson de nuestro trabajo? (en referencia a la dupla que compone con Abril Sánchez, quien caracteriza a Laura ) ¡Están shockeadas! El otro día conocí a Pablo Echarri y se quedó sorprendidísimo conmigo. Me dijo que soy igual a cuando conoció a Nancy", relató Luli. Y divirtió con una sorprendente declaración: "¡Dice que soy más (a Nancy) que la hija de ellos, Morena!".

Hija de médicos, confesó al semanario que desde los 6 años tiene clara su vocación actoral: "Terminé el secundario y me mudé a Buenos Aires para estudiar teatro. No fue fácil conseguir los primeros trabajos, pero mi frase de cabecera es ’persevera y triunfarás’. Y me funciona". De hecho, además del ritmo de la tira, ella hace tres obras de teatro: Clarividentes, dirigida por Javier Daulte ; Una fuga de agua, en el Espacio Callejón; y La luz holandesa, en el IUNA.