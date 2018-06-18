ELECCIÓN DE REINA EN SAN ANTONIO

|LUNA PAREDES 1° PRINCESA - SOFÍA HERRERA REINA - SABRINA LESCANO 2°PRINCESA
|SOFÍA HERRERA
|REINA DEPARTAMENTAL; CONSTANZA FRÍAS
QUIEN DESTACO LA IMPORTANCIA DEL
EVENTO Y LA OPORTUNIDAD DE LAS CHICAS DE REPRESENTAR A ESA LOCALIDAD
|LUNA PAREDES 1° PRINCESA - SOFÍA HERRERA REINA - SABRINA LESCANO 2°PRINCESA
|SOFÍA HERRERA
|REINA DEPARTAMENTAL; CONSTANZA FRÍAS
QUIEN DESTACO LA IMPORTANCIA DEL
EVENTO Y LA OPORTUNIDAD DE LAS CHICAS DE REPRESENTAR A ESA LOCALIDAD
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