ELECCIÓN DE REINA EN SAN ANTONIO

ELECCIÓN DE REINA EN SAN ANTONIO

18:26:00 , , Edit

LUNA PAREDES 1° PRINCESA   -   SOFÍA  HERRERA REINA   -   SABRINA  LESCANO 2°PRINCESA
SOFÍA  HERRERA




REINA DEPARTAMENTAL; CONSTANZA  FRÍAS
 QUIEN DESTACO LA IMPORTANCIA DEL
EVENTO Y LA OPORTUNIDAD DE LAS CHICAS DE REPRESENTAR A ESA LOCALIDAD






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Periodista: Rodrigo Saavedra

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