Fabián Cubero, en medio de la guerra entre Nicole y Viciconte: "Mica está cuidando a las nenas"

“Las está cuidando Mica. Hoy es mi día. Por eso siempre le decía que no a la invitación de tus productores”, aseguró Cubero cuando la Chiqui le preguntó por su pareja. “Como Mica vive acá cerca me hace la gamba”, señaló, además de responder que no descarta volver a casarse aunque “no ahora tan pronto”.