Laurita Fernández habló sobre el teléfono “clonado” de Fede Bal y le contestó a Moria Casán

Laurita Fernández se refirió a la versión que afirmaba que había intervenido el celular de su exnovio y también respondió a las acusaciones de La One.





Separada hace unos días de Federico Bal, Laurita Fernández habló y aseguró que no le da importancia a las versiones que ponen un manto de duda sobre la ruptura debido a que, al igual que el año pasado, se produjo en la previa de una nueva edición del Bailando.





Sobre los rumores que afirmaban que le había clonado el teléfono a su exnovio, la protagonista de Sugar señaló: "No me enojó y al principio pensé que no era necesario ni aclararlo. Después, estando en la radio, vi que eran tantos los mensajes que llegaban que salí a decir nada que ver. No tenía ganas de que se haga una bola más grande. Los dos dejamos en claro que no fue así".



Acerca del desencadenante del fin del romance, expuso que "los motivos son privados" y remarcó que "hubo mucho entendimiento y madurez de ambas partes".

Por otra parte, cuando le consultaron sobre las acusaciones de Moria Casán, quien dijo que en el Bailando estaba protegida por alguien groso, Laurita contestó: "Me dedicó a estudiar y a tratar de dar lo mejor en lo que hago. Si hay algo que siempre hice es ganarme las cosas con trabajo y perseverancia. En mi vida he tenido oportunidades de tomar atajos y no lo elegí".

