More Rial y un chat donde dice si su novio tuvo algo con Leo Cohen Arazi

Primero Chats... “EL CELULAR NO SALE DE ACÁ (lo tiene escondido en su casa ) “ . “ NATACHA SE LO CONTÓ A LA FISCAL, YO LO VÍ ( o sea, como? No era q mis pruebas no servían y no aporté nada? @ rialjorge )”. “ ME VOY A RESGUARDAR ( me lo llevo conmigo y me cago en la pedofilia)”