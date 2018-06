Pedofilia en Independiente: Jaitt publicó audios en los que Rial habla del novio de Morena

Natacha Jaitt volvió a hacerlo. La mediática compartió un video en el que Jorge Rial le envía audios a su hija Morena sobre la posible vinculación de su novio, Facundo Ambrosioni, en los casos de pedofilia en Independiente.

Antes del video con los audios, la mediática publicó en Twitter una conversación de WhatsApp que sería entre el conductor y su hija.

Primero Chats... “EL CELULAR NO SALE DE ACÁ (lo tiene escondido en su casa ) “ . “ NATACHA SE LO CONTÓ A LA FISCAL, YO LO VÍ ( o sea, como? No era q mis pruebas no servían y no aporté nada? @rialjorge )”. “ ME VOY A RESGUARDAR ( me lo llevo conmigo y me cago en la pedofilia)” 🔥 pic.twitter.com/FKOEm4kAEe — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 15 de junio de 2018

Por su parte, en los audios, Rial confiesa que se quedó con un celular de Ambrosioni para resguardar la figura de su hija. “Da gracias que ese celular lo tengo yo y no se lo llevo a la Justicia, sino tu novio tendría que estar en cana. Encima tiene plata ese pibe… ese pibe que es chorro, que afana tarjetas de crédito, que anda con armas, que tiene un montón de plata arriba de la cama. ¿Vos querés que vaya a la Justicia? La verdad, hija, me volvés loco. Me cagaste 500 lucas con una tarjeta (de crédito), otro tanto con otra, que debe haber sido éste (Ambrosioni) seguro porque es especialista en esto”, dijo.

Pero luego, el conductor de “Intrusos” le advirtió a su hija que su novio podría estar involucrado en la causa por abusos en Independiente : “Escuchame hija, me está llegando de varios lugares, y también del Gobierno, que… no sé en qué categoría tu novio estaría en este tema de Independiente. No sé en calidad de qué. No estoy jodiendo, es muy grave esto. Cada vez que saco el tema vos te ponés nerviosa. Por eso, lo único que te pido, porque me van a ensuciar a mí y yo no quiero saber nada con esta mierda, es qué sabés vos. Si es verdad o no. Si esto es asi, no voy a mover un dedo. Quiero saber si está rozado por este tema, si es víctima o victimario“, expresó.

“Te cuento esto para que no te salte el quilombo ni nada. No sé en qué sentido estaría involucrado, por eso estoy averiguando. Es un tema muy grave, muy delicado, hay menores, hay prostitución. Quiero que sean sinceros. Usaban el auto de Leo (Cohen Arazi) también. Va a aparecer… en las escuchas va a aparecer y no quiero que te haga mierda”, agregó.

Al escuchar a su papá, Morena le explicó lo que le contó su novio y aseguró que le creé: “Facu (Ambrosioni) era amigo de Luciano, que era con el que Leo estaba, era como la novia de Leo. Por ende, si Facu era amigo salían con la plata que les daba Leo, iban a comer a la casa de Leo, eso es lo único que me dijo Facu. Igual, cuando se juntaba con Leo, Facu era menor y Luciano era menor. Asi que, estaría siendo víctima en tal caso”.

Por último, Rial enfatizó: “Estoy averiguando. Lo que tengo confirmado es que uno de los pibes que declaró (en la causa por pedofilia en Independiente), habló de tu novio. No lo involucra ni está como sospechoso ni nada, por ahora está involucrado como que conoce a uno de los pibes. A vos te voy a cuidar a muerte porque sos mi hija. Lo único que te digo es que él está nombrado en la causa, que lo sepa. No está imputado ni señalado como nada, nombrado en medio de una declaración que jugaba en Temperley y después en Independiente”.

Cabe recordar que la semana pasada Jaitt había difundido otro audio del conductor a su hija. “Te comieron la cabeza pero se acabó esto. Me harté de la vida. Me harté de todos“, dijo el periodista en un tono alterado.

Los audios:

