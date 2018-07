Afirman que "Pity" Alvarez fue a ver un recital de cuarteto la noche del crimen

Un testigo del crimen de Cristian Maximiliano Díaz (36), el joven que presuntamente fue asesinado por Cristian "Pity" Alvarez (46), dijo que después de disparar el cantante "guardó el arma como si nada, se fue al estacionamiento y se subió a un Ford Escort blanc o".

"En el auto había una chica y otro más que era el manager o músico, no sé", dijo el vecino. Según el testimonio del hombre, el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada y en ese momento había cuatro personas en el pasillo que divide a las torres 11 y 12 del complejo de viviendas. "Él lo termina de matar y se va a tocar a Pinar de Rocha", aseguró el testigo. Sin embargo, en el cronograma de este miércoles no estaba previsto que el músico se presentara en ese boliche de zona oeste del Conurbano. En cambio, sí estaba programado que brindara un recital Ulises Bueno . Voceros del caso y f uentes vinculadas a la organización del evento confirmaron que el ex líder de Viejas Locas estuvo en el boliche durante la madrugada. "Pasó media hora. Entró, saludó y se fue", explicaron. También habría pedido ir al camarín del cantante cordobés, aunque no se lo permitieron. Una foto publicada en Instagram por un colaborador de Bueno confirmaría su presencia en el lugar.

Un vecino de Villa Lugano aseguró que fue testigo directo del homicidio.

"’Pity’ no habla con nadie. (El cantante y la víctima) se cruzaron palabras. (’Pity’) le pegó a un pibe y a los 20 minutos pasó esto. No se si subió para ir a buscar el arma o si bajó porque se tenía que ir a tocar", relató el testigo. Y agregó: "Jamás pasó algo así. Él tiene problemas con todo el mundo. Se perdió. Las neuronas están quemadas".

A la vez, el vecino recordó que en el pasado solía hablar con Alvarez y que incluso más de una vez fue a comer a su casa. "Varias veces discutí yo con él y le rompí el vidrio del auto", contó.

Sobre la víctima, identificada como Cristian Maximiliano Díaz (36), el testigo dijo que ya no vivía en el barrio, ya que hace un tiempo se había mudado al Conurbano. "Él tenía una hija de 16 años y la venía a visitar. Era muy buena persona y jamás tuvo problemas con nadie", dijo.

Las manchas de sangre en el lugar del crimen

Fuentes policiales indicaron que todo comenzó con una discusión y que la víctima golpeó al músico antes del homicidio. Sin embargo, el testigo lo negó. "No hubo cabezazo. El subió, bajó, tiró y lo mató . No se sabe por qué. Pero ’Pity’ no va a poder venir más acá. Lo que hizo no tiene perdón. No creo que lo maten pero en el barrio lo van a volver loco", afirmó.

Voceros del caso señalaron que el crimen fue cometido este jueves a la madrugada dentro del barrio Samoré, de Villa Lugano. Según pudieron reconstruir hasta el momento los investigadores, tras el crimen Alvarez habría arrojado el arma, calibre 7.65, y escapado en un auto.

Durante un rastrillaje por la zona, policías hallaron una pistola tirada en una alcantarilla. Los peritos buscarán determinar si se trata del arma utilizada en el homicidio.

Sebastián Queijeiro, abogado de "Pity", aseguró que no tuvo contacto con el músico en las últimas horas. "Al principio creímos que era una falsa noticia. Pero cuando vimos que un juez libró una orden de captura nos preocupamos", contó. Y agregó: "No creo que se pueda fugar porque cualquier persona lo puede reconocer. El siempre se puso a disposición de la Justicia".

