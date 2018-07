"En busca del muñeco perdido",se estrenara en San Salvador de Jujuy.

EN BUSCA DEL MUÑECO PERDIDO se exhibe en los Espacios INCAA de todo el país después de su paso por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata , BAFICI, festivales nacionales e internacionales y su estreno en La Plata ante más de 2000 espectadores en una única función al aire libre. se exhibe en los Espacios INCAA de todo el país después de su paso por el Los lugares en los que se exhibirá son: Capital Federal (Bs As), Caseros (Bs As), Morón (Bs As), Quilmes (Bs As), Pinamar (Bs As), Gral Madariaga (Bs As), Villa Elisa (Entre Ríos), Tafí Viejo (Tucumán), San Salvador (Jujuy), La Rioja (La Rioja), Guaymallén (Mendoza) y Bariloche (Río Negro). Los horarios de las funciones pueden encontrarse en las redes sociales de la película (Facebook, Instagram, etc). El film es protagonizado por los reconocidos youtubers de Jueves de Trapos y hace honor a la mítica tradición platense que se celebra cada fin de año. Esta comedia evoca el espíritu de aventuras de los ‘80 como Los Goonies y ET, combinándolo con el humor absurdo de La Pistola Desnuda y Top Secret.