LA VACUNACIÓN Y EL LAVADO DE MANOS PREVIENEN LA GRIPE

La Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud informa que se registraron ocho casos de virus respiratorio Influenza A; de los cuales tres resultaron positivos para H1N1 en la Provincia de Jujuy.

“Es importante saber que las personas que tienen gripe hoy en Jujuy no estaban vacunadas, por eso se debe recalcar la importancia de la vacunación en los grupos con mayor riesgo”, explicó la Subsecretaria de Atención, Promoción y Prevención de la Salud, Verónica Serra.

Además, advirtió que “cuando nos vacunamos, no es que no vamos a tener gripe. Podemos tener gripe, pero no vamos a tener mayores complicaciones”.

Los equipos de atención primaria están recorriendo los domicilios, captando a las personas que quedan sin vacunar; sin embargo, remarcó Serra “le pedimos a la población en general que aún no haya concurrido a vacunarse, que lo haga a la mayor brevedad”.

Por su parte la Directora de Epidemiología, Laura Paredi detalló que “el grupo etario más afectado son los menores de dos años y que es el sexo femenino el más afectado, mientras que el mayor porcentaje de los casos positivos se presentaron en el departamento Dr. Manuel Belgrano”.

Seguidamente la profesional de la vigilancia epidemiológica solicitó a la población a “intensificar las medidas preventivas para evitar la propagación del virus, teniendo en cuenta el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar, ventilar los ambientes cerrados, y en caso de contraer enfermedades respiratorias mantener reposo en el domicilio durante 7 días”.

Por último, la funcionaria de salud hizo un fuerte llamado a los grupos con mayor riesgo a cumplir con la vacunación antigripal; siendo éstos los menores de dos años, las mujeres embarazadas, los adultos mayores de 65 años, las personas con factores de riesgo y el personal de salud.





Periodista: Noticias Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.