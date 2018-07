SESIONÓ EL CONCEJO DELIBERANTE ; LA ORDENANZA N° 7183

05/O7/18 En el marco de la novena sesión ordinaria, ediles capitalinos aprobaron las ordenanza Nº 7183, que establece la obligación por parte de todo el personal dependiente de la Municipalidad y del Concejo Deliberante de la ciudad de San Salvador de Jujuy, de proceder a la renovación anual del Carnet Sanitario, mientras dure su relación de dependencia.

La norma, impulsada por la concejal radical Patricia Moya, establece que los empleados obligados a la renovación del carnet sanitario tendrán derecho a una licencia especial, con goce íntegro de haberes, por una jornada laboral, para dar cumplimiento a la presente normativa. El tiempo en que los trabajadores se realicen los exámenes será considerado trabajado a todos los efectos legales.

También se estipula facultar al Ejecutivo Municipal a realizar convenios con el Instituto de Seguros de Jujuy y el Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy, para dar cumplimiento a la presente ordenanza.

Al finalizar la sesión, el titular del parlamento comunal, Lisandro Aguiar afirmó que “significa la fijación de una política pública de salud, ya que hay enfermedades que aquejan a la sociedad y no están fuera de ella los empleados municipales. Es para evitar consecuencias de dolencias y enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, cáncer de útero, de mamas, de próstata, a través de la realización de estudios, que determinan una detención temprana y permiten una mejora del estado de salud”.

Asimismo, agregó que “el carnet sanitario para los empleados deberá renovarse una vez por año, a partir del mes de julio hasta octubre,

de no realizarse en ese plazo, se hará una circulación para los agentes del estado municipal por dos meses más, (noviembre y diciembre) y de no concretarse se produce una intimación personal y se le otorga cinco días más. De no cumplirse, habrá una sanción de dos días de suspensión. En la norma, están incluidos, funcionarios, concejales e Intendente”.

Por otro lado, e impulsado por la concejal María Galán, se aprobó la ordenanza Nº 7184, referente a instituir el reconocimiento denominado “Voces de San Salvador – Hugo Delgado”, a dos locutores destacados de la ciudad. El reconocimiento será entregado por el Concejo Deliberante el 3 de julio de cada año en adhesión al Día del Locutor.

Al respecto, Lisandro Aguiar afirmó que “tras asumir el compromiso con la Sociedad Argentina de Locutores, el pasado martes que se celebraba el día de estos profesionales, y en ese marco, se distinguieron dos locutores emblemáticos para la ciudad como lo son Hugo Conde y Maru Fascio, de larga trayectoria y en esta oportunidad, se implementará el premio “Hugo Delgado”, que fue uno de los más grandes en esta profesión”.

También tuvo curso favorable la Minuta de Declaración Nº 54 impulsada por la concejal del FIT, Andrea Gutiérrez, referida a manifestar el repudio al ataque sufrido contra el auto del concejal de Libertador General San Martín, Luis Guerra.

Interés Municipal

En el transcurso de la sesión se declaró de Interés Municipal la octava edición de la “Caminata de las Quenas”, que se llevará a cabo en nuestra ciudad el sábado 18 de agosto. También el acto de imposición de nombre “Dra. Victoria Cruz”, al Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio 6 de Marzo de Alto Comedero, a concretarse mañana viernes 6 del corriente.





Periodista: Rodrigo Saavedra Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.