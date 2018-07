Una amiga relató el momento del abuso de More Rial y habló sobre su internación

“Esa misma tarde teníamos que ir con la secretaria de Jorge. Fuimos al médico y cuando volvemos saca el tema en el auto y dice: ‘More, me llamó una vecina que te vio en el ascensor con Pablo Báez en una situación’. More me mira y le dije ‘hablás ahora o nunca’. Le empieza a contar a la secretaria y cuando llega al departamento le va a contar a Jorge Rial. Nosotras estábamos en la cocina, hasta que Jorge llama a Morena. Le habló y ahí es cuando Jorge tiene problemas en el corazón, se empezó a sentir mal, cayó la ambulancia, el abogado… y toman la decisión de echarlo. More me contó el otro día que no lo habían denunciado”, enfatizó Zárate.