Wanda Nara explicó indignada la polémica por las fotos de Mauro Icardi en un yate con otras mujeres

La botinera recurrió a su Instagram para referirse a las imágenes que mostraban a su marido en un barco .

Wanda Nara (31) salió indignada por las redes sociales ante un escandaloso rumor. Luis Ventura aseguró que existían una serie de fotografías que comprometían a Mauro Icardi (25).

“Las imágenes existen porque yo las vi. Me las mandaron, pero no se pueden publicar si no pagás. Wanda sabe que se están ofreciendo, que están dando vueltas y que en cualquier momento explotan. Las fotos hablan aunque a él se lo ve solo… no es que está franeleando con alguien, pero son muy contundentes”, aseguró el periodista. Y la botinera no se quedó callada...

Furiosa, Wanda recurrió a sus historias de Instagram para publicar una de las postales de la contoversia. “El 'barco de Mauro Icardi' en el que se lo ve con chicas… borraron a mi mamá, a su marido, amigos hombres y a 9 niños que iban en él y a mí”, acusó junto a junto a un emoji de carcajada. Luego, compartió otra imagen más. "Acá, con las chicas del barco", burlándose de la información.

