Carla Peterson volvió a apoyar la legalización del aborto: “Me vestiré de verde hasta que dejen de morir mujeres en la clandestinidad”

La actriz habló después del rechazo de los senadores a la ley por la despenalización del aborto.

Carla Peterson es una de las famosas que se puso al hombro la lucha por la legalización del aborto y esta semana volvió a pronunciarse sobre el tema después del rechazo de los senadores.

La actriz de Telefe aseguró que “ hasta que dejen de morir mujeres en la clandestinidad me vestiré de verde. Se tiene que aprobar la ley “, sostuvo tajante Peterson.

Y agregó: “ Me dolió mucho que no se haya aprobado, me dolió mucho ver la manera en la que algunos senadores se tomaron este problema tan grave que tiene el país de manera tan poco seria y de manera irresponsable “.

fuente: https://radiomitre.cienradios.com/carla-peterson-volvio-apoyar-la-legalizacion-del-aborto-me-vestire-verde-dejen-morir-mujeres-la-clandestinidad/?utm_source=twitter&utm_medium=nota&utm_campaign=socialshare





