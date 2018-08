DESMIENTEN SECUESTRO DE MENOR EN EL BARRIO MARIANO MORENO EN LA CAPITAL JUJEÑA

Además se estableció comunicación con el titular de la cuenta “Copate a la Tarde Jujuy” donde se publico la noticia, quien informó que desde una cuenta de Facebook via Messenger le pidieron que publicara la citada información, al solicitar un número telefónico le respondieron que no tenían ya que eran de la ciudad de Tilcara, luego le realizo una serie de preguntas, no le respondieron nada desde dicha cuenta. Por lo que publico de igual manera la noticia al considerar que se trataba de un hecho de gravedad.