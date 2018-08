El Pollo Álvarez se alejo Pico Mónaco

Sin embargo, las pocas salidas entre los conductores despertó los rumores sobre su vínculo. Invitado al piso de Los Especialistas del Show, el futuro participante de Bailando 2018 no pudo eludir la pregunta.

"Está todo bien. Sí dejamos de salir, pero por una cuestión de logística o de los tiempos de cada uno", reconoció el Pollo. Sin embargo, tras ser indagado por Flavio Mendoza sobre si su relación con Mónaco es de compañeros de trabajo o son amigos, Álvarez no dudó: "Es mi amigo".

Por último, mientras las últimas fotos que publicó la revista ¡Hola! Argentina dan muestras de que la historia entre el extenista y Pampita Ardohain no terminó, el entrevistado no quiso entrar en detalles sobre el estado de la pareja más buscada: "¿Si se arreglaron? No tengo la menor idea".