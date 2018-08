Jorge Rial : “América no me soltó la mano”

El conductor salió a desmentir a Pronto luego de que el medio dijera que el canal le había sacado apoyo. Sus explicaciones.





Que el 2018 no es el mejor año de Jorge Rial es una realidad. A su pelea mediática con su hija Morena, que derivó en un posterior internación, se le sumaron sus ausencias a Intrusos por problemas de salud, y la última determinación de tomarse una licencia de entre tres y cuatro meses.





Luego de esta decisión, desde revista Pronto informaron que las autoridades de América fueron las que le sugirieron al conductor que se alejara de la pantalla, y que en los pasillos del canal aseguran que “le soltaron la mano“.





Pero Rial decidió salir a contestar y desmentir esa versión. “La verdad es que América no me soltó la mano, la frase es vendedora, pero no es verdad. Estoy trabajando en otro proyecto importante para América, y en octubre o noviembre vuelvo a Intrusos. Esta es la verdad de la milanesa”, expresó en laubfal.com.





“Estoy armando una unidad de negocios de ficción en el grupo América, estoy exactamente en este momento armando equipo, esa es la verdad, y después que lo arme vuelvo”, concluyó Jorge.





fuente:http://exitoina.perfil.com/2018-08-01-539997-jorge-rial-le-respondio-a-una-revista-america-no-me-solto-la-mano/