¿Laurita Fernández está de novia? “Con todo respeto, yo...”

Laurita Fernández está con la cabeza puesta en su nueva tarea dentro del Bailando: debutará como jurado . Inclusive, muy a pesar de su reticencia a la incorporación de la novedad en la calificación de este año: el BAC o Bailando Assistant Coach.





“Sí, no sé, me da igual. Que hagan lo que quieran”, dijo la ex de Fede Bal acerca de la nueva herramienta y agregó que va a opinar sobre lo que verá durante el vivo y no “a través de una pantallita”.





“Nada de lo que digan desde afuera, va a cambiar. Creo que está en la picardía de cada uno cómo lo resuelven y que yo no me de cuenta”, aseguró.





Acerca de su p osible relación con el hijo de un empresario del juego, Laurita fue tajante. “Sobre el hijo del empresario del juego... ¿Puede ser que estés apostando a pleno con esa relación?”, preguntó el cronista. “La verdad con todo respeto no sé quién es, no sé de quién me hablan”, respondió.





¿Le creemos?