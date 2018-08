Salud supendio por tiempo indeterminado una dosis de la vacuna contra la meningitis

La preocupación en la comunidad científica es unánime: el Ministerio de Salud de la Nación suspendió por tiempo indeterminado la dosis de los 11 años de la vacuna contra la meningitis, como estrategia "para priorizar a los grupos más vulnerables de 3, 5 y 15 meses de vida hasta contar con la disponibilidad necesaria". Esto es a causa de "dificultades en la adquisición y entrega desde su incorporación al Calendario Nacional de Vacunación", según informó la cartera sanitaria en un comunicado.





La medida se traduce en 750 mil adolescentes que debían recibir la vacuna este año y no lo harán, al menos hasta nuevo aviso.

Y pese a que se esforzaron por anunciar que "después una reunión técnica con expertos en inmunizaciones, referentes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), funcionarios y autoridades de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DICEI), está garantizada la totalidad de las vacunas del Calendario Nacional" y que "con 20 vacunas garantizadas por el Estado, es uno de los más completos del mundo", la comunidad científica manifestó su desacuerdo ante la medida.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitió un comunicado en el que expresó su "preocupación ante la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de posponer la vacunación contra meningococo en niños de 11 años" y solicitó asimismo "garantizar también el cumplimiento del Calendario Nacional vigente en todas las edades y con todas las estrategias recomendadas".



En la misma línea se manifestaron la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemología (Save), la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi) y la Fundación Huésped, que pidió, además, al Gobierno "que informe con la mayor celeridad posible los plazos en los que se estima se resolverá esta situación y las acciones implementadas tendientes a regularizarla".





Consultada por Infobae, la presidente de la Save, Carla Vizzotti, consideró que "cuando una vacuna está en el calendario eso implica que es gratuita y obligatoria para todos los que tengan indicación, aunque no la puedan pagar". "No es lo mismo que se vacunen 750 mil chicos, que los que la puedan pagar, no solamente desde el punto de vista de la equidad en el acceso a la salud que debiera existir, sino desde el impacto en la salud pública, en la portación y en la disminución de la transmisión a los que tienen más riesgo", enfatizó la médica infectóloga.



"Hubo varias razones que dificultaron la entrada de vacunas y frente a la disminución del número de dosis, se decidió priorizar a aquellos grupos en los que más casos se presentan, que es fundamentalmente en menores de dos años", apuntó a Infobae la infectóloga pediatra Angela Gentile, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital Gutiérrez. "El 75% de los casos del país son en menores de siete meses -detalló-. La prioridad fue mantener el esquema básico porque prácticamente no tenemos casos en adolescentes, el adolescente está colonizado, esa dosis se agregó porque se quiso reforzar y ayudar un poco más a los más chiquitos, ya que al bajar la colonización lo que hace es que la bacteria circule menos".

Ante esta situación, desde GSK, el laboratorio que provee la vacuna, informaron en un comunicado que "el abastecimiento de la vacuna contra el meningococo para el mercado público es normal y no hay demoras en la entrega de los lotes requeridos". Y agregaron que "la posible decisión de suspender la dosis de la vacuna para adolescentes de 11 años debido a la escasez de dosis necesarias para completar el calendario de vacunación, tal como fue comunicado a la presa por las autoridades, no se debe a una demora en la entrega o falta de suministro por parte del laboratorio".

La vacuna tetravalente (ACYW) conjugada contra meningococo fue incorporada al Calendario Nacional de Vacunación por Resolución Ministerial número 10/2015 e implementada a partir de enero de 2017. El esquema de vacunación comprende dos dosis (3 y 5 meses de vida) y un refuerzo (15 meses de vida) en lactantes; y una dosis única a los 11 años.

La enfermedad invasiva por meningococo en la Argentina es de baja incidencia (menos de 200 casos anuales) y se da en forma endémica, con brotes esporádicos. Los casos se presentan habitualmente en menores de dos años de edad, especialmente en los menores de un año.





